Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США
Финансы
- 25 сентября, 2025
- 11:08
Стоимость доллара снизилась к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене на фоне неопределенности денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро к доллару вырос до $1,1745 с уровня прошлого закрытия в $1,1738 за евро, курс доллара к иене опускался до 148,84 иены с уровня прошлого закрытия в 148,88 иены за доллар.
А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,05% - до 97,82 пункта.
