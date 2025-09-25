Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США

Стоимость доллара снизилась к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене на фоне неопределенности денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до $1,1745 с уровня прошлого закрытия в $1,1738 за евро, курс доллара к иене опускался до 148,84 иены с уровня прошлого закрытия в 148,88 иены за доллар.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,05% - до 97,82 пункта.