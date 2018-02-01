Доллар перешел к росту на фоне сохранения ставки FED

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Курс доллара перешел к росту после публикации решения ФРС США сохранить базовую ставку на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 23.37 (по бакинскому времени) курс евро к доллару снижался до 1,2400 доллара за евро с 1,2403 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 109,29 иены за доллар со 108,78 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 89,2 пункта.

До объявления решения американского регулятора пара евро/доллар торговалась в плюсе, курс доллара к иене увеличивался до 109,28 иены за доллар. Индекс доллара, напротив, опускался на протяжении почти всей торговой сессии среды.