Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на усилении аппетита к риску

Валютные инвесторы во вторник обратили внимание на преобладающий оптимизм, во-первых, на фондовых биржах Азии, что ограничило спрос на валюты-убежища

Курс доллара во вторник утром снижается по отношению к евро и растёт к иене на предпочтении инвесторами рисковых активов в связи с возвращением оптимизма на рынки, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.01 (по бакинскому времени) курс евро к доллару рос до 1,2095 доллара США за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2076 доллара США. Курс доллара к иене в свою очередь увеличивался при этом до 104 иен за доллар США с уровня предыдущего закрытия в 103,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 90,68 пункта.

Валютные инвесторы во вторник обратили внимание на преобладающий оптимизм, во-первых, на фондовых биржах Азии, что ограничило спрос на валюты-убежища, такие как доллар и в ещё большей степени иена.

Также трейдеры имеют в виду инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет завтра, 20 января. Участники торгов ждут, какие меры он предпримет для поддержки американской экономики. Ранее Байден представил план стимулирования на 1,9 триллиона долларов США, который был одобрен демократами в конгрессе.

Кроме того, ожидается макростатистика, которая покажет состояние Германии — ведущей страны зоны евро. Аналитики предсказывают годовую дефляцию в стране в декабре на уровне ноября в 0,3% и рост индекса доверия инвесторов к экономике до 60 пунктов с уровня прошлого месяца в 55 пунктов.

Что же касается доллара, то в этих условиях в силу его двойственной роли сложно будет ожидать более устойчивого роста его курса. Валютный аналитик CBA Ким Мунди (Kim Mundy), чье мнение приводит агентство Reuters, обращает в связи с этим внимание на улучшение экономических перспектив в условиях увеличения бюджетных расходов и массовых вакцинаций. "Дальнейший потенциал роста доллара на этой неделе будет ограничен", — отметила эксперт.