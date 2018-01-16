Долг золотодобывающей компании азербайджанским банкам снизился

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Чистая задолженность британской компания Anglo-Asian Mining, занимающейся добычей золота в Азербайджане, на 1 января составила 18,3 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, из них 1 млн долларов приходится на кредиты в Kapital Bank, 2,1 млн долларов - Международном банке Азербайджана, 3,7 млн долларов - Pasha Bank. По итогам третьего квартала долг Kapital Bank сократился на 0,2 млн, Pasha Bank– 1,7 млн, МБА - 2,3 млн долларов.

Структура задолженности компании на конец 2017 года представлена ниже:

Кредиторы Долг (млн долларов) Kapital Bank 1.0 Amsterdam Trade Bank and Gazprombank (Switzerland) 7.4 International Bank of Azerbaijan 2.1 Atlas Copco equipment finance loan

YapiKredit

Pasha Bank Reza Vaziri - director's loan 0.3

2.2

3.7 3.9 Total loans 20.6 Cash on hand and at bank (2.3) Net debt 18.3

В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009-м, серебра – в 2010 году.