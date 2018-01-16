Долг золотодобывающей компании азербайджанским банкам снизился

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Чистая задолженность британской компания Anglo-Asian Mining, занимающейся добычей золота в Азербайджане, на 1 января составила 18,3 млн долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, из них 1 млн долларов приходится на кредиты в Kapital Bank, 2,1 млн долларов - Международном банке Азербайджана, 3,7 млн долларов - Pasha Bank. По итогам третьего квартала долг Kapital Bank сократился на 0,2 млн, Pasha Bank– 1,7 млн, МБА - 2,3 млн долларов.
Структура задолженности компании на конец 2017 года представлена ниже:
|Кредиторы
|Долг (млн долларов)
|Kapital Bank
|1.0
|Amsterdam Trade Bank and Gazprombank (Switzerland)
|7.4
|International Bank of Azerbaijan
|2.1
|Atlas Copco equipment finance loan
YapiKredit
Pasha Bank Reza Vaziri - director's loan
|0.3
2.2
3.7 3.9
|Total loans
|20.6
|Cash on hand and at bank
|(2.3)
|Net debt
|18.3
В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009-м, серебра – в 2010 году.
Nərmin RəhimovaАвтор новости