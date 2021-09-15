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Долг Грузии перед Азербайджаном сократился до 4,4 млн долларов

Долг Грузии перед Азербайджаном сократился до 4,4 млн долларов В августе этого года госдолг Грузии перед Азербайджаном сократился на 450 тыс. долларов США и на 1 сентября составил 4,4 млн долларов.
Финансы
15 сентября 2021 г. 17:07
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился до 4,4 млн долларов

В августе этого года госдолг Грузии перед Азербайджаном сократился на 450 тыс. долларов США и на 1 сентября составил 4,4 млн долларов.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

В настоящее время общий внешний долг Грузии превышает 8 млрд долларов. Из них 7,5 млрд долларов приходится на долю правительства страны.

Задолженность соседней страны перед Турцией, Россией и Арменией также сократилась в месячном сравнении, составив 8,529 млн долларов, 31,57 млн долларов и 4,21 млн долларов соответственно.

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Версия на английском языке Georgia's debt to Azerbaijan shrinks
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycana borcu 4,4 milyon dollara düşüb

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