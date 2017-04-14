Доходы премьер-министра России сократились

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал 8,587 млн рублей (около 260 тыс. манатов).

Как сообщает Report, об этом глава правительства отметил в представленной им декларации о доходах.

Согласно декларации, по сравнению с 2015 годом, его доход сократился на 181 тыс. рублей (около 5 500 манатов) или же на 2%.

Кроме того, согласно декларации, Д.Медведев владеет квартирой площадью 367,8 квадратных метров, земельным участком площадью 4,7 тыс. квадратных метров, переданным им в аренду на 49 лет, и двумя автомобилями - ГАЗ-20 ("Победа") и ГАЗ-21 ("Волга").

Отметим, что доходы президента России Владимира Путина также сократились.

Так, в прошлом году глава государства заработал 8,858 млн рублей (около 268 тыс. манатов), что по сравнению с предыдущим годом меньше на 33 тыс. рублей (около 1 000 манатов) или 0,4%.