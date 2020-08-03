Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличиваются

Предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов

В законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" предлагается внести изменения.

Как сообщает Report, изменения предусматривают увеличение доходов и расходов фонда.

В документе отмечено, что доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2020 год утверждены в размере 128 млн 235 тыс. 400 манатов.

В изменении к законопроекту предлагается доходы и расходы фонда утвердить в размере 151 млн 235 тыс. 400 манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов.