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    Доходы Госнефтефонда Азербайджана увеличатся на 28%

    В 2017 году доходы ожидаются в объеме 10,678 млрд манатов

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В этом году прогнозируется рост доходов Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) на 27,6%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на проект поправок в закон о госбюджете за 2017 год.

    В 2017 году планируется довести доходы фонда до 10 677,6 млн манатов с 8 370,6 млн манатов, запланированных в утвержденном госбюджете на 2017 год.

    Отмечается, что в качестве основной причины приводится рост цен на нефть на мировом рынке на 35% против прогнозов за первые 5 месяцев этого года.

    Расходы ГНФАР планируется увеличить до 14 459,1 млн манатов с 14 451,3 млн манатов. 

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