Доходы Госнефтефонда Азербайджана увеличатся на 28%

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В этом году прогнозируется рост доходов Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) на 27,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на проект поправок в закон о госбюджете за 2017 год.

В 2017 году планируется довести доходы фонда до 10 677,6 млн манатов с 8 370,6 млн манатов, запланированных в утвержденном госбюджете на 2017 год.

Отмечается, что в качестве основной причины приводится рост цен на нефть на мировом рынке на 35% против прогнозов за первые 5 месяцев этого года.

Расходы ГНФАР планируется увеличить до 14 459,1 млн манатов с 14 451,3 млн манатов.