Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 05:06
    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    В 2026 году доходы от государственных пошлин в бюджет Азербайджана ожидаются на уровне 362 миллиона манатов, что соответствует 0,95% от общих бюджетных поступлений.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

    Согласно данным ведомства, показатель на 7,2% ниже утвержденного прогноза на 2025 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

    доходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda dövlət rüsumundan daxilolmalar üzrə proqnoz 7 %-dən çox azaldılır

    Последние новости

    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    04:32

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    04:22

    Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

    Другие страны
    04:21

    Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

    Финансы
    04:15

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    Лента новостей