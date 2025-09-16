Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

В 2026 году доходы от государственных пошлин в бюджет Азербайджана ожидаются на уровне 362 миллиона манатов, что соответствует 0,95% от общих бюджетных поступлений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Согласно данным ведомства, показатель на 7,2% ниже утвержденного прогноза на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.