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Доходы Азербайджана от авиаперевозок в 2024 году превысили 4,75 млрд манатов

Доходы Азербайджана от авиаперевозок в 2024 году превысили 4,75 млрд манатов Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом в 2024 году составили 4 млрд 756,4 млн манатов, что на 31,2% больше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
7 мая 2025 г. 10:17
Доходы Азербайджана от авиаперевозок в 2024 году превысили 4,75 млрд манатов

Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом в 2024 году составили 4 млрд 756,4 млн манатов, что на 31,2% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

ПРи этом выручка от грузоперевозок составила 2 млрд 657,35 млн манатов (рост на 23,5%), из которых 2 млрд 655,893 млн пришлись на международные рейсы. Доход от внутренних перевозок снизился на 1,3% – до 1,457 млн манатов.

Пассажирские авиаперевозки принесли доход в размере 2 млрд 99 млн манатов, что на 42,4% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 2 млрд 39,555 млн манатов обеспечили международные рейсы, 59,445 млн – внутренние.

В 2024 году воздушным транспортом было перевезено 418,8 тыс. тонн грузов (рост на 17,2%) и 4,04 млн пассажиров (рост на 38,9%).

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Версия на английском языке Azerbaijan's air transport revenue surpasses $2.80 billion in 2024

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