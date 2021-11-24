В трудовые договора будут внесены изменения

15:46

Между руководителями Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения и Бюро обязательного страхования (ISB) была проведена онлайн-встреча в связи с новым содержанием и формой ”Договора обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний".

Как передает Report, об этом сообщил ЦБА.

Согласно информации, участники мероприятия были проинформированы об изменениях в информационной системе ISB в соответствии с содержанием и формой нового контракта. Согласно утвержденным нововведениям, договор страхования является бессрочным и выполняет роль коллективного соглашения. “Приложение к договору страхования" составляется на каждый последующий год, и все изменения, связанные с застрахованными в течение договорного года, оформляются в форме приложения к договору. Уплата страховых взносов обеспечивается единовременно или по частям в соответствии с финансовым графиком работодателя.

Нововведения уже размещены в подсистеме уведомлений о трудовом договоре.