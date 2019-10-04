В ближайшие месяцы ВБ определится с кредитом для проекта поддержки занятости в Азербайджане

Для подготовки проекта поддержки занятости в Азербайджане в Баку находится миссия Всемирного банка (ВБ), в которую входят экономисты из Департамента социальной защиты и труда Мадалена Оноратти (Maddalena Honorati) и Сандор Каратцони (Sandor Karacsony).

Об этом сообщили Report в бакинском представительстве ВБ.

“В настоящее время идет работа над дизайном проекта, технической составляющей. Это будет полноценный проект с финансированием со стороны ВБ. Если подготовка проекта завершится до марта 2020 года, то есть вероятность утверждения его на совете директоров банка в этом финансовом году, то есть до конца июня 2020 года», - сказали в представительстве.

Как уточнили в офисе банка, стоимость проекта и сумма кредита определятся в ближайшие месяцы. Проект включает в себя повышение объема и эффективности программы самозанятости, укрепление потенциала Госслужбы занятости для реализации услуг по активации и трудоустройству.

Напомним, что программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения" от 2016 года. Программа способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

Как заявил ранее министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, программа самозанятости в 2020 году в Азербайджане может охватить более 60 тыс человек и способствовать созданию 15 тыс микрохозяйств. По его словам, в 2020 году за счет Фонда страхования безработицы к программе самозанятости планируется привлечь 7 тыс семей, а за счет финансирования Всемирного банка еще 7-8 тыс семей.

В рамках совместного проекта с ВБ предусматривается изучение передового международного опыта в этой сфере, повышение потенциала профессиональных центров обучения при министерстве и т.д.

В 2018 году программа охватила 6 тыс семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс семей.