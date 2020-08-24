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Дивиденды по всему миру сократились рекордными темпами с 2009 года

Дивиденды по всему миру сократились рекордными темпами с 2009 года По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем выплаченных дивидендов сократился на 22%
Финансы
24 августа 2020 г. 17:32
Дивиденды по всему миру сократились рекордными темпами с 2009 года

Во втором квартале общий объем выплаченных дивидендов во всем мире составил 382 млрд долларов США, что стало минимальным показателем с 2012 года.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты британской инвесткомпании Janus Henderson.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем выплаченных дивидендов сократился на 108 млрд долларов США, или на 22%. Это стало самым значительным снижением с 2009 года, когда компания начала вести такие подсчеты. Резкое сокращение дивидендов или вовсе отказ от их выплаты стали попыткой компаний сохранить средства на фоне общего замедления продаж и прибылей из-за пандемии коронавируса, основной удар которой пришелся на второй квартал.

По данным Janus Henderson, общий объем дивидендов во втором квартале сократился во всех регионах мира, за исключением Северной Америки — благодаря компаниям из Канады, которые, в отличие от своих американских соседей, смогли позволить себе не сокращать дивиденды. Наиболее пострадавшими регионами названы «Великобритания и Европа». Так, например, во Франции во втором квартале компании выплатили дивиденды на общую сумму 13,3 млрд долларов США, тогда как годом ранее — 38,4 млрд долларов США. В Великобритании во втором квартале было выплачено 15,6 млрд долларов США, а годом ранее —34 млрд долларов США.

По базовому сценарию развития событий Janus Henderson ждет, что в 2020 году общий объем выплаченных дивидендов может сократиться на 19%, по неблагоприятному сценарию — на 25%.

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