Депутат: Запрет на выезд из страны для мелких должников не сократит объем проблемных кредитов

12:13 Неубедительно, что ограничение выезда из страны для граждан Азербайджана с кредитной задолженностью до 200 манатов приведет к уменьшению проблемных кредитов.

Ограничение выезда граждан Азербайджана из страны при наличии кредитной задолженности на сумму до 200 манатов вряд ли приведет к сокращению объема проблемных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Стимулирование в этой сфере может привести к более быстрому погашению мелких долгов. В целом, учитывая рост проблемных кредитов, я бы предложил расширить механизм стимулирующих мер для физических лиц и административных критериев для юридических лиц", - отметил он.