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Депутат: Запрет на выезд из страны для мелких должников не сократит объем проблемных кредитов

Депутат: Запрет на выезд из страны для мелких должников не сократит объем проблемных кредитов 12:13 Неубедительно, что ограничение выезда из страны для граждан Азербайджана с кредитной задолженностью до 200 манатов приведет к уменьшению проблемных кредитов.
Финансы
1 мая 2025 г. 12:50
Депутат: Запрет на выезд из страны для мелких должников не сократит объем проблемных кредитов

Ограничение выезда граждан Азербайджана из страны при наличии кредитной задолженности на сумму до 200 манатов вряд ли приведет к сокращению объема проблемных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Стимулирование в этой сфере может привести к более быстрому погашению мелких долгов. В целом, учитывая рост проблемных кредитов, я бы предложил расширить механизм стимулирующих мер для физических лиц и административных критериев для юридических лиц", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "200 manat kredit borcu olanların ölkədən çıxa bilməməsi problemli kreditləri azaltmayacaq"

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