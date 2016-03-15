Депутат: В Азербайджане необходимо сократить число министерств

Баку. 15 марта.REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается сократить число министерств. Как передает Report, с этим предложением выступил депутат Али Масимли в ходе обсуждения отчета правительства на 2015 год на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"В Азербайджане существует 20 министерств. Это один из факторов, серьезно препятствующих реформам. Сокращение их числа до 15 позволит расширить спектр реформ", - отметил депутат.

В то же время А.Масимли подчеркнул значимость использования потенциала регионов.