Депутат: Трансферты в госбюджет из ГНФАР следует сократить

Реформы в налоговых и таможенных органах Азербайджана привели к вливанию в госбюджет дополнительно 100 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, во время нефтяного бума в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступало ежегодно 20 млрд долларов: "В следующем году доходы будут примерно 7 млрд долларов. Объем трансферта из фонда в бюджет следует сократить, поскольку в следующем году эта сумма будет составлять 92% его доходов. Это огромная сумма".