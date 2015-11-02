​Депозиты в иностранной валюте в Азербайджане в этом году выросли в 2 раза

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Общая депозитная база банковского сектора Азербайджана (исключая депозиты нерезидентов и органов государственного управления) на 1 октября 2015 года составила 3 906,8 млн. манатов, что на 131,9 млн. манатов или 3,4% меньше аналогичного показателя на 1 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, объем депозитов по сравнению с началом текущего года сократился на 3 369 млн. манатов или 46,3%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - на 3 060,4 млн. манатов или 43,9%.

Объем депозитов в иностранной валюте (исключая депозиты нерезидентов и органов государственного управления) на 1 октября составил 8 315 млн. манатов. За последний месяц объем этих депозитов вырос на 127,3 млн. манатов или 1,5%. По сравнению с началом года рост составил 4 184,7 млн. манатов или 101,3%, с аналогичным периодом прошлого года - 4 549,7 млн. манатов или 120,8%.