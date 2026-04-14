Депозитный портфель Банка ВТБ сократился на 15,4%

Банк ВТБ (Азербайджан) завершил I квартал текущего года с чистой прибылью в размере 1,731 млн манатов, тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 3,306 млн манатов.

Как сообщает Report, в январе-марте доходы банка составили 12,368 млн манатов (на 10,4% меньше, чем годом ранее), расходы - 10,209 млн манатов (-7,8%), отчисления в специальные резервы - 413 тыс. манатов (год назад сэкономлено), а выплаты по налогу на прибыль - 15 тыс. манатов (год назад налог не был уплачен).

На 1 апреля текущего года активы Банка ВТБ составили 323,966 млн манатов (-7,1%). Из них 220,607 млн ​​манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 6,6%.

За отчетный период обязательства банка снизились на 13% до 212,092 млн манатов, в том числе депозитный портфель понизился на 15,4% до 108,635 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 6,8% до 111,873 млн манатов.

Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действовавшего с 2003 года. Его уставный капитал составляет 315,815 млн манатов.