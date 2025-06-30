Денежно-кредитная политика Азербайджана представлена на встрече в Австрии

Директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБА Азер Алескеров выступил с презентацией на тему "Коммуникация денежно-кредитной политики в Азербайджане" на встрече представителей центральных банков Южного Кавказа, Центральной Азии и Монголии, проходившей в столице Австрии Вене.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, он обратил внимание на значительное расширение ассортимента инструментов и каналов коммуникации денежно-кредитной политики в Азербайджане в последние годы, постоянное совершенствование содержания аналитических материалов, представляемых различным целевым группам, их ориентированность на будущее.
Директор отметил, что больше места уделяется прогнозам по основным макроэкономическим показателям.