Денежная база в Азербайджане незначительно сократилась
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 11:32
Денежная база в Азербайджане на 1 сентября текущего года составила 21 млрд 121,8 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,6% меньше, чем на 1 августа.
Денежная база страны увеличилась на 1% по сравнению с началом 2025 года и на 2,8% за последний год (по сравнению с 1 сентября 2024 года).
