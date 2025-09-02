Денежная база в Азербайджане незначительно сократилась

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 11:32
     Денежная база в Азербайджане на 1 сентября текущего года составила 21 млрд 121,8 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,6% меньше, чем на 1 августа.

    Денежная база страны увеличилась на 1% по сравнению с началом 2025 года и на 2,8% за последний год (по сравнению с 1 сентября 2024 года).

