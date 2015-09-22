​Deloitte: Азербайджанские банки увеличили резервные отчисления

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В портфеле клиентов компании Deloitte Azerbaijan преобладают местные компании. Как передает Report, об этом сообщил управляющий партнер Deloitte Azerbaijan Нуран Керимов в рамках прошедшего сегодня первого тренинга для представителей СМИ.

Н.Керимов отметил, что если раньше большинство клиентов составляли зарубежные и нефтяные компании, то сейчас ситуация изменилась. По его словам, среди клиентов есть государственные органы, а также крупные и мелкие частные компании: "Нашими клиентами являются Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), Государственный нефтяной фонд, Центральный банк, министерство налогов, Atabank, Bank of Baku, Bakcell, Azercell. Основное наше требование к клиентам - это осуществление деятельности в рамках закона".

По его словам, на сегодняшний день Deloitte представлен на рынке Азербайджана свыше 110 профессиональными специалистами, которые, за исключением одного, являются местными сотрудниками.

Генеральный менеджер компании по аудиту Наргиз Мустафаева отметила, что в первом полугодии текущего года банки страны увеличили резервные отчисления: "Конечно же, это связано с февральской девальвацией".

Отметим, что компания Deloitte Azerbaijan является частью Deloitte CİS Holdings Ltd. (Deloitte CIS), которая входит в сеть Deloitte Touche Tohmatsu (DTTL). Deloitte осуществляет деятельность на рынке Азербайджана с 2002 года и предлагает услуги аудита, консалтинга, консультирования по налогообложению и праву, а также корпоративных финансов.