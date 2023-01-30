О нас

Действие лицензии İpək Yolu Sığorta ограничено

Действие лицензии İpək Yolu Sığorta ограничено Центральный банк Азербайджана на основании добровольного обращения ОАО İpək Yolu Sığorta ограничил действие лицензии на страховую деятельность путем аннулирования разрешения, выданного компании на оказание услуг по виду “Обязательное страхование гражданск
Финансы
30 января 2023 г. 10:25
Действие лицензии İpək Yolu Sığorta ограничено

Центральный банк Азербайджана на основании добровольного обращения ОАО İpək Yolu Sığorta ограничил действие лицензии на страховую деятельность путем аннулирования разрешения, выданного компании на оказание услуг по виду “Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств”.

Об этом сообщили Report из ЦБА.

Компания планирует развивать другие виды страхования в соответствии с новой бизнес-стратегией, а также перспектив развития на предстоящий период. В прошлом году İpək Yolu Sığorta собрало 334 520 манатов страховых взносов по обязательному страхованию автомобилей, что составляет 0,3% всех страховых взносов по данному виду на рынке.

Ограничение действия лицензии страховщика запрещает ему заключать новые договоры страхования по соответствующему виду страхования, а также продлевать действующие договоры страхования по данному виду.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “İpək Yolu Sığorta”nın icbari avtosığorta üzrə lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
28 января 2023 г. 23:10
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:41
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 18:06
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
28 января 2023 г. 17:02
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
28 января 2023 г. 16:41
Состоялось подписание азербайджано-египетских документов
ФотоСостоялось подписание азербайджано-египетских документов
28 января 2023 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi