Действие лицензии İpək Yolu Sığorta ограничено

Центральный банк Азербайджана на основании добровольного обращения ОАО İpək Yolu Sığorta ограничил действие лицензии на страховую деятельность путем аннулирования разрешения, выданного компании на оказание услуг по виду “Обязательное страхование гражданск

Центральный банк Азербайджана на основании добровольного обращения ОАО İpək Yolu Sığorta ограничил действие лицензии на страховую деятельность путем аннулирования разрешения, выданного компании на оказание услуг по виду “Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств”.

Об этом сообщили Report из ЦБА.

Компания планирует развивать другие виды страхования в соответствии с новой бизнес-стратегией, а также перспектив развития на предстоящий период. В прошлом году İpək Yolu Sığorta собрало 334 520 манатов страховых взносов по обязательному страхованию автомобилей, что составляет 0,3% всех страховых взносов по данному виду на рынке.

Ограничение действия лицензии страховщика запрещает ему заключать новые договоры страхования по соответствующему виду страхования, а также продлевать действующие договоры страхования по данному виду.