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Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до 53,7 млрд долларов

Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до 53,7 млрд долларов Банк Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии (НБШ) до 50 млрд швейцарских франков (примерно 53,7 млрд долларов).
Финансы
16 марта 2023 г. 10:36
Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до 53,7 млрд долларов

Банк Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии (НБШ) до 50 млрд швейцарских франков (примерно 53,7 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление об этом было опубликовано в четверг на сайте банка.

"Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитному механизму НБШ с покрытием, а также к краткосрочному механизму поддержки ликвидности на общую сумму до 50 млрд швейцарских франков. Эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse", - говорится в заявлении.

Ранее НБШ и швейцарский финансовый регулятор заявили о готовности предоставить помощь банку Credit Suisse.

Акции Credit Suisse рухнули 15 марта почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. Согласно информации, опубликованной на сайте банка, в течение дня котировки ценных бумаг снижались до 1,55 франка (чуть более 1,67 долларов), но затем несколько выросли и на момент закрытия торгов достигли 1,697 франка (около 1,83 долларов), что на 24,2% меньше, чем в начале биржевой сессии.

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