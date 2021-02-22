Что сулит 2021 год банковскому сектору?

Если ситуация не изменится, а пандемия затянется, то общие показатели финансово-банковского сектора в этом году могут оказаться еще хуже, чем в 2020 году

Постепенное смягчение карантина, надежды на скорейшее завершение пандемии привели к оживлению среди участников финансового рынка. В первую очередь, стоит задуматься о ситуации в банковском секторе, который считается одной из основ экономики страны. Распространение пандемии привело к остановке деятельности различных бизнес-объектов и сфер бизнеса и снижению материального уровня жизни населения в целом. Это, естественно, сказалось и на банковском секторе. Какие тенденции ожидаются в социально-экономической жизни в 2021 году и как они повлияют на работу банков?

Экономист-эксперт Джафар Ибрагимли рассказал Report, что некоторые позитивные события, произошедшие в конце 2020 года, вселили новые надежды на возрождение банковского сектора в этом году:

"Новые реалии в Азербайджане показывают, что для банков этот год будет чуть более позитивным" Джафар Ибрагимли Эксперт по финансовым рынкам

2020 год стал неудачным для банковского сектора, как и для всех прочих секторов во всем мире, в том числе в Азербайджане, из-за пандемии. Потому что снижение экономической активности затрагивает все экономические субъекты. При этом первый удар принимает на себя именно банковский сектор. Смягчение карантинных ограничений и решение карабахского вопроса вселили новые надежды. В частности, работы по реконструкции в Карабахе, дополнительные инвестиции приведут к привлечению банков в эту сферу и откроют для них дополнительные возможности как с точки зрения роста кредитного портфеля, так и увеличения доходов.

Эксперт также затронул вопрос банковских процентов:

"В Азербайджане проценты определяют не только банки. Они формируются в зависимости от макроэкономических показателей, возможных рисков в экономике и инвестиционного климата. Скорого снижения процентных ставок в Азербайджане не ожидается. Дальнейшее снижение кредитных процентов у нас возможно в течение определенного периода времени в результате фундаментальных изменений. Вы не можете ожидать изменений ставок каждые шесть месяцев или год.

Одним из основных вопросов для банковского сектора является курс маната. Он также создает некоторые риски и трудности для банков. Хотя политика Центрального банка направлена на поддержание стабильного обменного курса, по крайней мере, в ближайшие 1-2 года, рынок и инвесторы сталкиваются с определенными ожиданиями. Ожидания рынка связаны с возможным изменением стоимости маната, что в некоторой степени тормозит процесс инвестирования. Эти ожидания в обществе должны быть полностью устранены, что может занять некоторое время. Тем не менее, новые реалии, сложившиеся в Азербайджане в 2021 году, показывают, что для банков этот год будет чуть более позитивным.

Председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов заявил, что ожидания на этот год зависят от того, когда будут сняты карантинные ограничения:

"Мы с нетерпением ожидаем отмены оставшихся ограничений". Фаиг Гусейнов Глава Unibank

"До сих пор не совсем ясно, как долго будет продолжаться эффект, вызванный пандемией. Это в свою очередь, может напрямую влиять как на качество кредитного портфеля, так и на спрос людей на новые кредиты. Надеюсь, что процесс вакцинации пройдет успешно, ограничения, вызванные пандемией, будут сняты, что в свою очередь, даст толчок для оживления реального сектора. Мы с нетерпением ожидаем отмены оставшихся ограничений. Например, открытие дворцов торжеств. Этот бизнес является важной частью нашего ненефтяного сектора. После их открытия спрос на отечественное и зарубежное продовольствие возрастет. На данный момент трудно делать прогнозы на 2021 год, поскольку точно неизвестно, как долго продлится пандемия.

Основной проблемой, влияющей на процентные ставки по кредитам, является спрос на кредиты и высокая ликвидность в банковской системе. Сегодня нет резкого увеличения ликвидности. То есть не наблюдается резкого роста объема депозитов. Поэтому на рынке существует относительная стабильность процентных ставок".

По словам экономиста-эксперта Рашада Гасанова, значительного роста кредитного портфеля банков в этом году не ожидается:

"В 2021 году ситуация будет зависеть от времени завершения пандемии, и от шагов правительства" Рашад Гасанов Экономист-эксперт

Прогнозы на 2021 год разрабатываются как международными организациями, так и правительством Азербайджана с учетом нескольких основных параметров. Главный параметр – время завершения пандемии. Если страна не попрощается с пандемией в первой половине года, ситуация может ухудшиться. В течение 2021 года кредитный портфель вряд ли значительно возрастет. Ожидается, что средства будут поступать на рынок через инструменты, имеющиеся в распоряжении государства. К примеру, во второй половине года могут быть увеличены отчисления в государственный бюджет и поощряться выдача ипотечных кредитов с целью поддержания рынка недвижимости на определенном уровне или предотвращения рецессии. Не ожидается также значительного роста объемов кредитов, выдаваемых через Фонд развития предпринимательства. Возможно, во второй половине года правительство предпримет определенные шаги в этом направлении, используя бюджетные средства или другие инструменты. На самом деле коммерческие банки имеют избыточную ликвидность. Но они не могут спокойно работать на рынке. Потому что пандемия значительно ухудшила конъюнктуру и снизила кредитоспособность субъектов бизнеса. Во многих сферах кредитование вообще прекратилось.

По его словам, как пандемия, так и возникшая после 2015 года конъюнктура привели к серьезному сокращению контингента здоровых клиентов банков: "Это в конечном итоге углубляет конкуренцию в области привлечения здоровых клиентов. Процесс может в некоторой степени повлиять на снижение процентных ставок. Потому что снизилась инициатива самих предпринимателей, желание вкладывать новые инвестиции. Они не заинтересованы в получении кредита, если им не предлагаются кредиты на привлекательных условиях.

Также сокращение кредитного портфеля увеличивает удельный вес кредитов на льготных условиях в портфеле, что приводит к снижению средних процентных ставок. Естественно, что на процесс будет влиять и монетарная политика Центрального банка. В настоящее время шансы на повышение ЦБА учетной ставки невелики, поскольку стоимость нефти находится на приемлемом уровне. Уровень инфляции также пока находится на регулируемом уровне. Но если возникнут тенденции к снижению учетной ставки, то это само по себе может в некоторой степени создать возможность дополнительного поступления средств на рынок. К сожалению, у нас Центробанк с одной стороны, повышает учетную ставку, а с другой стороны, в незначительной степени использует централизованный кредитный инструмент в процессе банковского финансирования".

По мнению Гасанова, этот год не сулит ничего хорошего для банков:

“Были предоставлены регулятивные льготы по проблемным кредитам. Срок действия этих льгот истекает, и истечение льготного периода может в конечном итоге привести к взятию на учет проблемных активов и ухудшению финансового положения банков. Этот процесс может негативно сказаться и на процентной ставке привлеченных ими средств, привести к ее повышению и увеличению процентных расходов банков.

В 2021 году ситуация будет зависеть времени завершения пандемии, и предпринимаемых правительством шагов в этом направлении. Сейчас очевидно, что правительство не склонно использовать дополнительные пакеты поддержки. Если ситуация не изменится, а пандемия затянется, то общие показатели финансово-банковского сектора в этом году могут оказаться еще хуже, чем в 2020 году. С большой долей вероятности ставки на депозитных аукционах снизятся. Значительная часть доходов банков поступает за счет процентов от средств, размещенных в реальной экономике. Так что пока конъюнктура не радует, и есть необходимость в дополнительных мерах. События будут развиваться в зависимости от того, как правительство относится к этому вопросу”.