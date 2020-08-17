Что происходит с турецкой лирой?

Курс лиры по отношению к доллару подешевел на 6% до 7,37 USD/TRY

Турецкая лира показала очередное рекордное падение по отношению к доллару и евро, несмотря на усилия Центрального банка страны стабилизировать валюту. Резкое удешевление лиры началось с начала августа - всего за несколько дней курс национальной валюты страны по отношению к доллару подешевел на 6%, до 7,37 USD/TRY. Всего же за год лира подешевела почти на треть.

Основными причинами снижения стоимости лиры можно считать ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса и, как следствие, кризис в туристическом секторе и сокращение экспорта плодоовощной продукции (одни из главных направлений турецкой экономики), растущий дефицит счета текущих операций платежного баланса и ряд других факторов. Свою роль играет и неуверенность инвесторов на фоне противоречивой политики Центрального банка страны.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару:

После увольнения главы Центрального банка Мурата Четинкая летом прошлого года правительство взяло курс на смягчение денежной политики - учетная ставка начала снижаться и за год упала с 24 до 8,25%.

Когда началась пандемия Центробанк Турции наоборот ускорил вопрос снижения учетной ставки, чтобы поддержать высокий уровень кредитования экономики. В результате, кредиты стали дешевле, но это подстегнуло наверх и без того немалую инфляцию, которая сейчас составляет около 12%.

Другая проблема для Турции заключается в том, что у правительства все меньше возможностей для маневров. Так, по данным Goldman Sachs, с начала года Центробанк Турции направил 65 миллиардов долларов США на интервенцию, чтобы поддержать лиру. В итоге золотовалютные резервы страны сократились с 89,5 до 46,6 миллиардов долларов США. Причем, по оценкам аналитиков Goldman Sachs, ЦБ потратил на интервенцию больше, чем за весь прошлый год. Мало того, не все из этих денег средства ЦБ, турецкий регулятор активно заимствует деньги у местных банков. Как результат, сейчас Центробанк должен банкам больше, чем у него есть.

Объем золотовалютных резервов Турции (май-август 2020 года):



source: tradingeconomics.com

Эксперты считают, что у Турции сейчас остался единственный инструмент для стабилизации лиры - повышение учетной ставки. Тут будет уместным вспомнить, что причиной увольнения предыдущего главы Центрального банка Мурата Четинкая как раз был его отказ снижать учетную ставку. Руководство страны считает, что подорожание кредитов может снизить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест. Именно поэтому аналитики считают, что Турция до самого последнего не будет повышать учетную ставку, что еще больше усугубит ситуацию.

Уже сейчас из-за пандемии коронавируса безработица в Турции и так находится на самом высоком уровне за все десятилетие - около 13%. Вдобавок к этому, пандемия серьезно ударила по туристическому сектору. Во второй половине июля в стране ежедневно выявлялось около 900 новых случаев заражения, но уже в августе около 1 000-1 200 случаев в день. Эксперты опасаются, что из-за роста числа зараженных другие страны введут запрет на посещение Турции, что в итоге приведет к еще более сильному сокращению доходов от туризма и снижение притока долларов в страну.

Учетная ставка в ряде стран мира:

Видимо исходя из подобных опасений, аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что учетная ставка в этом году в Турции все же поднимется до 10%, а в следующем году - до 14%. Goldman Sachs ожидает, что в трехмесячной перспективе 1 доллар США будет равен 7,75 лир. Похожие прогнозы дает и Capital Economics - 7,5 лир за один доллар США до конца года.

К тому же политика снижения учетной ставки может оказаться не столь эффективной для экономических процессов, как на это рассчитывает правительство Турции. Страны, которые также активно понижали учетную ставку, например Украина или Великобритания, на последних заседаниях центральных банков отказались дальше понижать учетные ставки. В частности, ЦБ Украины считает куда важнее, чтобы участники финансовых рынков были уверены в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием.

В США Федрезерв также снизил ставку по доллару до рекордных 0-0,25%. Это самый низкий показатель со времен Великой депрессии. Однако одного только снижения ставки пока недостаточно. Так, например, в США все еще очень высокий уровень безработицы - 10,2% по состоянию на июль. Хотя в целом по стране в последнее время наблюдается общее снижение уровня безработицы (преимущественно из-за того, что компании вновь начали нанимать сотрудников на работу после локдауна, а не из-за открытия новых рабочих мест), ситуация на самом деле не столь однозначна. Так в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Возвращаясь к Турции, можно сказать, что текущая ситуация - серьезный удар для экономики этой страны. Внимание инвесторов сфокусировано на действиях правительства. Они ждут более решительных шагов от Центробанка и если их ожидания не оправдаются, то к существующим проблемам Турции прибавится еще серьезный отток иностранных инвестиций.

Финансовый эксперт Азад Гасанли