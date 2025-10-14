Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Чистая прибыль Xalq Bank снизилась почти на 5%

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 18:29
    Чистая прибыль Xalq Bank снизилась почти на 5%

    ОАО Xalq Bank завершило январь-сентябрь этого года с чистой прибылью в размере 51,541 млн манатов, что на 4,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

    За 9 месяцев доходы банка составили 204,779 млн манатов (на 21,5% больше в годовом сравнении), расходы - 144,674 млн манатов (на 38,1% больше), экономия по специальным резервам - 5,273 млн манатов (в 3,3 раза больше), а выплаты по налогу на прибыль - 13,836 млн манатов (на 21,8% больше).

    На 1 октября этого года активы Xalq Bank составили 3 млрд 630,981 млн манатов, что на 23,4% больше, чем год назад. Из них 1 млрд 777,231 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка сократился на 5,8%.

    В отчетном периоде обязательства банка увеличились на 26,8% - до 3 млрд 96,806 млн манатов, в том числе депозитный портфель сократился на 7% - до 1 млрд 842,528 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 6,8% - до 534,175 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 22,4% - до 446,6 млн манатов.

    ОАО Xalq Bank чистая прибыль
    "Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıb

    Последние новости

    18:48

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    18:47

    Челик: Утверждения об угрозах Путина в адрес Турции не соответствуют действительности

    В регионе
    18:34

    Израиль не откроет погранпереход "Рафах" между Газой и Египтом

    Другие страны
    18:29

    Чистая прибыль Xalq Bank снизилась почти на 5%

    Финансы
    18:27
    Фото

    Делегация Сербии находится с визитом в Азербайджане

    Армия
    18:14

    Неделя "Духовных ценностей" в Карабахе завершилась

    Религия
    18:11

    Абдуллаев: На освобожденных территориях ужесточены требования к энергоэффективности

    Энергетика
    18:06

    МВФ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2025-2026гг.

    Финансы
    18:02

    Азербайджан и Казахстан проведут заседание комиссии по автотранспорту

    Внешняя политика
    Лента новостей