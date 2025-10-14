Чистая прибыль Xalq Bank снизилась почти на 5%

ОАО Xalq Bank завершило январь-сентябрь этого года с чистой прибылью в размере 51,541 млн манатов, что на 4,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

За 9 месяцев доходы банка составили 204,779 млн манатов (на 21,5% больше в годовом сравнении), расходы - 144,674 млн манатов (на 38,1% больше), экономия по специальным резервам - 5,273 млн манатов (в 3,3 раза больше), а выплаты по налогу на прибыль - 13,836 млн манатов (на 21,8% больше).

На 1 октября этого года активы Xalq Bank составили 3 млрд 630,981 млн манатов, что на 23,4% больше, чем год назад. Из них 1 млрд 777,231 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка сократился на 5,8%.

В отчетном периоде обязательства банка увеличились на 26,8% - до 3 млрд 96,806 млн манатов, в том числе депозитный портфель сократился на 7% - до 1 млрд 842,528 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 6,8% - до 534,175 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 22,4% - до 446,6 млн манатов.