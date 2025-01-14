Чистая прибыль SOCAR выросла более чем на 9%

Чистая прибыль Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за первое полугодие 2024 года составила 1,545 млрд манатов.

Чистая прибыль Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за первое полугодие 2024 года составила 1,545 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, это на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В январе-июне доходы SOCAR от продаж (основная деятельность) составили 45,054 млрд манатов (на 6,8% больше в годовом исчислении), себестоимость продаж - 41,347 млрд манатов (на 10,1% больше), общие и административные расходы - 953 млн манатов (на 2,7% больше).

На 1 июля 2024 года активы SOCAR составили 72,581 млрд манатов, что на 3,2% больше по сравнению с годом ранее. За отчетный период обязательства компании снизились на 0,9% - до 36,402 млрд манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,6% - до 36,179 млрд манатов, в том числе уставный капитал вырос на 5,3% - до 5,014 млрд манатов.

Напомним, что SOCAR была создана указом президента Азербайджана от 13 сентября 1992 года. Основная деятельность компании, на 100% принадлежащей государству, заключается в добыче, переработке и транспортировке нефти, газа и газового конденсата, а также продаже нефти, газа и нефтепродуктов.