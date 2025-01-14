Чистая прибыль SOCAR выросла более чем на 9%

Чистая прибыль Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за первое полугодие 2024 года составила 1,545 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, это на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В январе-июне доходы SOCAR от продаж (основная деятельность) составили 45,054 млрд манатов (на 6,8% больше в годовом исчислении), себестоимость продаж - 41,347 млрд манатов (на 10,1% больше), общие и административные расходы - 953 млн манатов (на 2,7% больше).
На 1 июля 2024 года активы SOCAR составили 72,581 млрд манатов, что на 3,2% больше по сравнению с годом ранее. За отчетный период обязательства компании снизились на 0,9% - до 36,402 млрд манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,6% - до 36,179 млрд манатов, в том числе уставный капитал вырос на 5,3% - до 5,014 млрд манатов.
Напомним, что SOCAR была создана указом президента Азербайджана от 13 сентября 1992 года. Основная деятельность компании, на 100% принадлежащей государству, заключается в добыче, переработке и транспортировке нефти, газа и газового конденсата, а также продаже нефти, газа и нефтепродуктов.