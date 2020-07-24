Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась

Это на 14,2% меньше, чем за тот же период прошлого года

Банковский сектор Азербайджана в январе-июне текущего года получил чистую прибыль в размере 371,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 14,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Операционные доходы банков за 6 месяцев составили 1 274,2 млн манатов (на 3,95% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 810,5 млн манатов (на 3,6% меньше), отчисления на специальные резервы - 11,2 млн манатов (на 71,4% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 80,9 млн манатов (в 2,35 раза больше).