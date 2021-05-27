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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 25%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 25% За 4 месяца операционные доходы банков составили 898,9 млн манатов
Финансы
27 мая 2021 г. 15:47
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 25%

В январе-апреле текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 194,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 4 месяца операционные доходы банков составили 898,9 млн манатов (на 2,6% больше, чем год назад), операционные расходы - 584,7 млн манатов (на 2,5% больше), отчисления на создание специальных резервов - 76,2 млн манатов (на 22,4% меньше), непредвиденные доходы - 0,1 млн манатов (на 1% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 43,4 млн манатов (на 15,1% меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 25% artıb

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