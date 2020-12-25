Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 5%

Банковский сектор Азербайджана за январь-октябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 548,1 млн манатов

Банковский сектор Азербайджана за январь-октябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 548,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев операционные доходы банков составили 2 350,1 млн манатов (на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 544,3 млн манатов (на 0,4% меньше), отчисления на специальные резервы - 112 млн манатов (на 47,9% меньше), прочие доходы - 0,4 млн манатов (на 98,1% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 146,1 млн манатов (в 2,2 раза больше).