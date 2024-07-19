Чистая прибыль "Азерэнержи" резко снизилась

ОАО "Азерэнержи" завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 175,112 млн манатов.

ОАО "Азерэнержи" завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 175,112 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Акционерного общества, это в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году.

Вместе с тем, накопленный убыток учреждения снизился на 7,9% - до 1 994,391 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы "Азерэнержи" составили 5 млрд 313,872 млн манатов, что на 17,5% больше, чем годом ранее.

За отчетный период обязательства Акционерного общества увеличились на 14,4% - до 2 млрд 531,327 млн манатов, а балансовый капитал - на 20,5% - до 2 млрд 782,545 млн манатов.

ОАО "Азерэнержи" основано в 1997 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 760,495 млн манатов. Предприятие на 100% принадлежит государству и является основным производителем и экспортером электроэнергии в стране.