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Чистая прибыль "Азерэнержи" резко снизилась

Чистая прибыль "Азерэнержи" резко снизилась ОАО "Азерэнержи" завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 175,112 млн манатов.
Финансы
19 июля 2024 г. 10:00
Чистая прибыль Азерэнержи резко снизилась
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ОАО "Азерэнержи" завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 175,112 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Акционерного общества, это в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году.

Вместе с тем, накопленный убыток учреждения снизился на 7,9% - до 1 994,391 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы "Азерэнержи" составили 5 млрд 313,872 млн манатов, что на 17,5% больше, чем годом ранее.

За отчетный период обязательства Акционерного общества увеличились на 14,4% - до 2 млрд 531,327 млн манатов, а балансовый капитал - на 20,5% - до 2 млрд 782,545 млн манатов.

ОАО "Азерэнержи" основано в 1997 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 760,495 млн манатов. Предприятие на 100% принадлежит государству и является основным производителем и экспортером электроэнергии в стране.

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