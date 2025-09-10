ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Чистая прибыль Azenco снизилась почти на 48%

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 12:29
    Компания Azenco завершила 2024 год с чистой прибылью в 1,856 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это на 47,5% меньше, чем в 2023 году.

    В прошлом году выручка Azenco от продаж составила 31,311 млн манатов (на 3,6% меньше, чем годом ранее), себестоимость реализованной продукции – 28,012 млн манатов (-0,2%), основной финансовый доход – 95 тыс. манатов (- 5,8 раза), прочие финансовые доходы – 2,877 млн ​​манатов (+ 10,3 раза), административные и прочие операционные расходы – 383 тыс. манатов (+ 26%), прочие расходы – 133 тыс. манатов (- 6,3%).

    На 1 января текущего года активы Azenco составили 235,625 млн манатов (+1,8%), обязательства -  58,774 млн манатов (+ 8%), а балансовый капитал - 176,852 млн манатов (-0,1%).

    Компания Azenco создана в 2002 году. Ее уставный капитал составляет 6,837 млн ​​манатов.

