Чистая прибыль Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла почти на треть

Совокупные активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 января 2019 года составили 1 271,749 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчёт фонда, это на 32,7% больше по сравнению с показателем на 1 января 2018 года.

Доля ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ, составляет 886,489 млн манатов или 70,4% активов фонда. Кредитный портфель фонда в 2018 году увеличился на 29,7%.

Общие обязательства фонда за отчётный период увеличились на 35,5% и составили 738,65 млн манатов, в том числе долговые обязательства - на 28,6% - до 692,598 млн манатов. Общий капитал фонда вырос на 29% - до 533,099 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 27,3%, составив 466 млн манатов.

В 2018 году процентные доходы фонда составили 47,989 млн манатов (+32,4%), процентные расходы - 17,414 млн манатов (+36,6%), убыток от обесценения - 762 тыс манатов (+8,7%), комиссионные доходы - 634 тыс манатов (в 2017 году отсутствовали), комиссионные расходы - 804 тыс манатов (+24,1%), другие доходы - 824 тыс манатов (+5,2%), расходы на человеческие ресурсы - 3,566 млн манатов (+56,95%), административные и пр. расходы - 2,352 млн манатов (+27%), выплаты по налогу на прибыль - 5,095 млн манатов (+36,7%).

АИКГФ завершил 2018 год с чистой прибылью в 19,456 млн манатов, что на 29,2% больше показателя 2017 года.

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд создан в декабре 2017 года на базе ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд".

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. В 2015 году был преобразован в ОАО "АИФ". Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций. Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.