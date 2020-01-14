​Число участников внешней торговли увеличилось более чем вдвое

В 2019 году Азербайджан осуществил торговые операции со 195 зарубежными странами, что на 5,4% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 77,3% или почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 44 554.

Число физических лиц среди участников внешней торговли увеличилось более чем в два раза в годовом выражении и достигло 35 666, юридических лиц - на 20,2% - до 8 888.