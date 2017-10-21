Число претендентов на пост главы ФРС сократилось до двух

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Список потенциальных кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) сократился до 2 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, в интервью телеканалу Fox Business президент США Дональд Трамп сообщил о том, что скоро примет решение по поводу следующего главы ФРС.

Он не дал прямого ответа на вопрос, кто станет главой ФРС, но при этом заявил о том, что список сократился до 2 человек – профессора экономики Стэнфордского университета Джона Тейлора и члена Совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Аналитики полагают, что у нынешней главы Федрезерва также есть шанс.

По данным источников телеканала Fox Business, кандидатуру Джона Тейлора поддерживает вице-президент США Майкл Пенс, в то время как глава минфина США Стивен Мнучин поддерживает назначение Джерома Пауэлла. При этом, как отмечают источники Fox Business, велика вероятность того, что Трамп назначит обоих кандидатов в руководство ФРС – один из них станет председателем ФРС, а другой займет пост вице-председателя, сменив на этой позиции Стэнли Фишера, который ранее объявил о своей досрочной отставке.

Вполне вероятно, что определяющим фактором в данной ситуации станет стремление Трампа назначить главой ФРС чиновника, который будет придерживаться более мягкого монетарного курса. В данном случае это Джером Пауэлл.

Также стоит учитывать тот факт, что Джон Тейлор ранее выступал с открытой критикой в адрес руководства Федеральной резервной системы за недостаточно внятную коммуникацию проводимой монетарной политики.

Аналитическая группа Report полагает, что в случае назначения Дж.Пауэлла на пост главы ФРС на первоначальном этапе будет наблюдаться падение курса доллара. Однако затем внимание вновь переключится на показатели экономики США.