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Число IPO в США в III квартале было максимальным с 2000 года

Число IPO в США в III квартале было максимальным с 2000 года Количество первичных публичных размещений акций (IPO) в США в третьем квартале 2021 года было рекордным для этого периода с 2000 года
Финансы
27 сентября 2021 г. 20:57
Число IPO в США в III квартале было максимальным с 2000 года

Количество первичных публичных размещений акций (IPO) в США в третьем квартале 2021 года было рекордным для этого периода с 2000 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные Renaissance Capital.

В общей сложности 94 компании разместили акции в ходе IPO на общую сумму 27 млрд долларов США. Для сравнения: годом ранее 83 компании разместили акции в общей сложности на 28,5 млрд долларов США.

Объем привлеченных средств в июле-сентябре, однако, был ниже, чем в первом и во втором кварталах 2021 года, что связано с сокращением числа крупных размещений. Так, в третьем квартале лишь 4 (IPO (Robinhood Markets Inc., Ryan Specialty Group, Freshworks Inc. и Olaplex Holdings) превысили по объему 1 млрд долларов США, тогда как в предыдущие два квартала было по 9 таких размещений.

Средний размер IPO в прошедшем квартале составил 200 млн долларов США и был выше, чем в предыдущие два квартала благодаря многочисленным размещениям более чем на 300 млн долларов США.

На долю 10 крупнейших американских IPO в июле-сентябре пришлось 37% всех привлеченных средств - 9,9 млрд долларов США.


Рост котировок акций компаний после проведенных в третьем квартале IPO составил в среднем 22%.

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