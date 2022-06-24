Чешским компаниям предлагается воспользоваться инвестиционным климатом, созданным в промышленных зонах

Состоялась встреча секретаря по экономическим и торговым вопросам посольства Чехии в Азербайджане Клары Зельдовой и председателя правления Агентства развития экономических зон (FZDA) Эльшада Нуриева.

Состоялась встреча секретаря по экономическим и торговым вопросам посольства Чехии в Азербайджане Клары Зельдовой и председателя правления Агентства развития экономических зон Эльшада Нуриева.

Как передает Report, Э.Нуриев проинформировал о функционирующих в стране индустриальных зонах и агропарках, созданном для предпринимателей инвестиционном климате, применяемых налоговых и таможенных льготах.

На встрече обсуждались инвестиции чешских компаний в промышленные зоны, возможности экспорта продукции, произведенной в промышленных зонах, и другие вопросы сотрудничества.