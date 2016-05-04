Черноморский банк и Банк Китая подписали меморандум

Баку. 4 мая. REPORT. AZ/ Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Народный банк Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили Report в ЧБТР.

По информации, меморандум предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в вызывающих взаимный интерес сферах, а также исследование по совместному финансированию секторов инфраструктуры, энергетики и коммуникаций.

Отметим, что Народный банк Китая оказывает услуги клиентам в 41 стране мира.

Напомним, что ЧБТР профинансировал ряд проектов в Азербайджане, последний из которых включал финансирование инфраструктурного компонента в рамках проекта второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".