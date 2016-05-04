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    Черноморский банк и Банк Китая подписали меморандум

    Меморандум предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в вызывающих взаимный интерес сферах

    Баку. 4 мая. REPORT. AZ/ Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Народный банк Китая подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили Report в ЧБТР.

    По информации, меморандум предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в вызывающих взаимный интерес сферах, а также исследование по совместному финансированию секторов инфраструктуры, энергетики и коммуникаций.

    Отметим, что Народный банк Китая оказывает услуги клиентам в 41 стране мира.

    Напомним, что ЧБТР профинансировал ряд проектов в Азербайджане, последний из которых включал финансирование инфраструктурного компонента в рамках проекта второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". 

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