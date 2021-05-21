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Цены на золото завершили с повышением шестой день подряд

Цены на золото завершили с повышением шестой день подряд Фьючерсы на золото завершили с повышением уже шестую сессию подряд, что является самым длинными периодом роста в 2021 году
Финансы
21 мая 2021 г. 05:34
Цены на золото завершили с повышением шестой день подряд

Фьючерсы на золото завершили с повышением уже шестую сессию подряд, что является самым длинными периодом роста в 2021 году.

Как передает Report, золото начало дешеветь на электронных торгах после публикации протоколов апрельского заседания ФРС, согласно которым в руководстве центрального банка полагают, что ускорение инфляции, скорее всего, имеет "временный характер".

В то же время, в протоколах говорилось, что руководители ФРС могут вскоре обсудить пути сворачивания масштабных стимулирующих мер, введенных в ходе пандемии.

"В последние несколько дней инвесторы сделали ряд крупных шагов к принятию традиционной роли золота, как превосходного инструмента хеджирования (рисков) инфляции и ослабления валют", – заметил Брайен Лундин, редактор Gold Newsletter.

"Следующим шагом, который пока не сделан, станет признание того, что повышения процентной ставки ФРС, хотя и возможны, будут сильно отставать от темпов инфляции, поскольку так и должно быть", – отметил Лундин вскоре после публикации протоколов ФРС.

"Когда это понимание придет, инвесторы обнаружат, что золото остается лучшим способом защитить активы от высоких темпов инфляции", – добавил Лундин.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 40 центов, или на 0,02 процента, до 1881,90 доллара за унцию после роста на 0,7 процентов в среду. Котировки росли уже шестой день подряд, что является самым продолжительным подъемом с 29 июля 2020 года, когда цены завершили девятидневный период роста, согласно данным FactSet. Наиболее активно торгующиеся контракты достигли максимума закрытия с 7 января.

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