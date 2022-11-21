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Цены на золото вновь снизились

Цены на золото вновь снизились Стоимость золота в понедельник утром опустилась, рынки в ожидании решения Федеральной резервной системой (ФРС) США в декабре.
Финансы
21 ноября 2022 г. 09:40
Цены на золото вновь снизились

Стоимость золота в понедельник утром опустилась, рынки в ожидании решения Федеральной резервной системой (ФРС) США в декабре.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6,65 доллара, или на 0,38%, до 1 747,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,05%, до 20,777 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают проявлять осторожность, оценивая перспективы монетарной политики в США. Большинство аналитиков ожидают в декабре очередного повышения учетной ставки. Ужесточение монетарной политики негативно для стоимости золота.

Это уже привело к некоторому удешевлению золота - на 0,42% за прошлую неделю на Comex.

Также на рынок сейчас влияет некоторое укрепление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, которое делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

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Версия на английском языке Gold prices fall again

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