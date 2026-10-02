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    Цены на золото стабилизировались на фоне укрепления доллара США

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 09:27
    Цены на золото стабилизировались на фоне укрепления доллара США

    Цены на золото практически не изменились в пятницу: инвесторы ожидали выхода данных по рынку труда США, которые могут дать подсказки относительно дальнейшего курса процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Спотовое золото выросло на 0,1% до $4 182,45 за унцию, тогда как фьючерсы на золото в США поднялись на 0,2% до $4 212,05. Драгоценный металл движется ко второй подряд недельной потере - с начала недели снижение составило более 2%.

    Укрепление доллара и высокая доходность казначейских облигаций ограничивали привлекательность не приносящего дохода драгметалла.

    Индекс USD снизился на 0,2%, однако остался вблизи 17-месячного максимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии. По итогам недели индекс прибавляет около 1%, что делает золото дороже для держателей других валют.

    Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг кратковременно поднималась до 5,344% - максимума с 2002 года - прежде чем откатиться к уровню около 5,25% в пятницу.

    Драгоценные металлы Цена на золото ФРС США
    MiniBoss
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