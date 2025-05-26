Цены на золото снизились после новостей о возможной отсрочки пошлин США для ЕС

Цена на золото в понедельник утром снизилась после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц.

Цена на золото в понедельник утром снизилась после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на $17,23, или на 0,51%, - до $3 377,27 за тройскую унцию.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,23% - до $33,688 за унцию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.