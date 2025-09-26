Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 10:59
    Цены на золото повысились перед выходом данных по экономике США

    Стоимость золота в пятницу утром умеренно подорожала второй день подряд перед выходом данных по экономике США

    Как передает Report, это следует из данных биржевых торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $5,72 относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до $3 776,82 за тройскую унцию.

    По итогам торгов четверга котировки золота поднялись на 0,18%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 0,11%, до $45,065 доллара за унцию.

    Позднее в пятницу ожидается публикация индекса цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. Аналитики прогнозируют рост индекса в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом. Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики ожидают увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%.

