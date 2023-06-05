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Центробанку Азербайджана предоставляется экономическая независимость

Центробанку Азербайджана предоставляется экономическая независимость Центральному банку Азербайджана (ЦБА) предлагается предоставить экономическую независимость.
Финансы
5 июня 2023 г. 10:28
Центробанку Азербайджана предоставляется экономическая независимость

Центральному банку Азербайджана (ЦБА) предлагается предоставить экономическую независимость.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, ЦБА имеет экономическую независимость, а средства, полученные от продажи его активов или их отчуждения другим способом, относятся к его доходам. За исключением случая, предусмотренного настоящим законом, ЦБА не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам ЦБА.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan granted economic independence
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankına iqtisadi müstəqillik verilir

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