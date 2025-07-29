Центробанки Азербайджана и Узбекистана обменялись опытом в области финансов и учета

В Центральном банке Узбекистана прошел двухдневный семинар с участием представителей Центробанка Азербайджана, посвященный обмену опытом в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и финансово-экономического управления.

В Центральном банке Узбекистана прошел двухдневный семинар с участием представителей Центробанка Азербайджана, посвященный обмену опытом в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и финансово-экономического управления.

Об этом сообщает Report ссылаясь на Центральный банк Узбекистана.

В рамках мероприятия были рассмотрены ключевые вопросы, такие как планирование и управление банковским бюджетом, учетная политика, бухгалтерские процессы, включая ведение учета ценных бумаг, финансирование и управление предприятиями, подконтрольными Центральному банку Узбекистана, внутренний бухгалтерский контроль, проведение финансовых операций и управление международными резервами.

Участники также обсудили лучшие международные практики и вызовы, связанные с их внедрением. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и повышении квалификации сотрудников в данных направлениях.