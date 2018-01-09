Центробанк Японии ужесточает монетарную политику

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Центральный банк Японии (BoJ) изменил программу выкупа государственных облигаций.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, BoJ сократил объем выкупа 10-25-летних облигаций на 10 млрд иен (88,39 млн долларов) или 5%, до 190 млрд иен (1 679 млн долларов), 25-40-летних облигаций - на 10 млрд иен (88,39 млн долларов) или 11,1%, до 90 млрд иен (795,5 млн долларов).

В консалтинговой компании MarketWatch расценили решение BoJ как ужесточение денежно-кредитной политики.

После этого решения курс доллара в Японии несколько ослабел - с 113,09 до 112,62. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%.

Кроме того, процентная ставка по 10-летним облигациям Японии увеличилась на 1 базисный пункт, до 0,065%, а по 30-летним облигациям - на 1,5 базисных пункта, до 0,83%.