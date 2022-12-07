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Центробанк выпустил в обращение серебряные юбилейные монеты

Центробанк выпустил в обращение серебряные юбилейные монеты В ознаменование 30-летия со дня создания Национального олимпийского комитета Азербайджана, играющего исключительную роль в развитии спорта в Азербайджане и воспитании современной молодежи, Центральный банк выпустил в обращение 200 единиц серебряных юбилей
Финансы
7 декабря 2022 г. 18:55
Центробанк выпустил в обращение серебряные юбилейные монеты

В ознаменование 30-летия со дня создания Национального олимпийского комитета Азербайджана, играющего исключительную роль в развитии спорта в Азербайджане и воспитании современной молодежи, Центральный банк выпустил в обращение 200 единиц серебряных юбилейных монет номиналом 5 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, юбилейный денежный знак изготовлен в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики "О праздновании 30-летия Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики" от 28 марта 2022 года и выпущен по заказу Национального олимпийского комитета.

Монеты изготовлены ​​немецкой компанией Bavarian Mint на основе технологии Pruf в соответствии с международными стандартами.

Юбилейный денежный знак является официальным платежным средством на территории страны.

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Версия на азербайджанском языке Фото Mərkəzi Bank tədavülə 5 manatlıq gümüş yubiley pul nişanı buraxıb

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