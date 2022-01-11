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Центробанк Турции поддержит переводы счетов в лиры

Центробанк Турции поддержит переводы счетов в лиры Центральный банк Турции принял решение оказать помощь физическим и юридическим лицам и стимулировать конвертацию их банковских счетов в лиры.
Финансы
11 января 2022 г. 14:34
Центробанк Турции поддержит переводы счетов в лиры

Центральный банк Турции принял решение оказать помощь физическим и юридическим лицам и стимулировать конвертацию их банковских счетов в лиры.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, такое сообщение распространил регулятор.

"Центральный банк Турецкой Республики принял решение оказать поддержку держателям депозитных и долевых счетов в случае, если номинированные в иностранной валюте и золоте депозиты и долевые фонды местных юридических лиц будут конвертированы в срочные депозитные счета в турецких лирах по запросу владельца счета", — говорится в заявлении.

Также, согласно заявлению, если счета валютных и золотых депозитов и фондов участия физлиц-резидентов будут преобразованы в срочные счета в турецкой лире, будет оказана поддержка держателям и таких депозитов.

"Кроме того, было принято решение оказать поддержку держателям депозитов и фондов участия в случае конвертации номинированных в иностранной валюте и золоте депозитных счетов и фондов участия юридических лиц-резидентов в срочные депозиты и фонды участия в турецких лирах", — говорится в заявлении.

В Турции несколько раз была снижена учетная ставка, что отразилось на курсе нацвалюты. Обвал лиры на 18% 23 ноября стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры.

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