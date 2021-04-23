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Центробанк России повысил ключевую ставку

Центробанк России повысил ключевую ставку Последний раз регулятор повышал ключевую ставку 22 марта этого года, на 0,25 процентного пункта —  до 4,5% годовых
Финансы
23 апреля 2021 г. 15:01
Центробанк России повысил ключевую ставку

Центральный банк России в пятницу, 23 апреля, повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5% годовых", — отмечается в заявлении.

Последний раз регулятор повышал ключевую ставку 22 марта этого года, на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

Отмечается, что Центробанк весь прошлый год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" — стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%.

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