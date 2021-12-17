Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта.

Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых", — говорится в сообщении.

Это повышение ключевой ставки стало максимальным с сентября-октября 2017 года. В середине октября ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых.

По прогнозу регулятора, инфляция на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении. "В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%. С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%.