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Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5% Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта.
Финансы
17 декабря 2021 г. 15:06
Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых", — говорится в сообщении.

Это повышение ключевой ставки стало максимальным с сентября-октября 2017 года. В середине октября ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых.

По прогнозу регулятора, инфляция на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении. "В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%. С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%.

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